Мелкие фермеры по всему Пакистану в воскресенье провели акции протеста с требованием установить гарантированные цены поддержки, в частности на уровне 5 тысяч рупий за маунд пшеницы. Участники также призвали немедленно прекратить то, что они назвали захватом земель корпорациями, а также расширение посевов генетически модифицированных культур, сообщает Dawn.

Требования протестующих

Демонстрации организовал Pakistan Kissan Rabta Committee (PKRC). Участники заявили, что сельская местность переживает все более глубокий кризис из-за резкого роста цен на дизельное топливо, электроэнергию, удобрения и семена, а также невыгодных цен на сельскохозяйственную продукцию.

Среди ключевых требований протестующих — немедленное восстановление Пакистанской корпорации сельскохозяйственных хранилищ и услуг (PASSCO) и введение действенного механизма государственных закупок. По мнению участников акций, это должно защитить производителей от эксплуатации со стороны влиятельных посредников и рыночных картелей.

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Критика аграрной политики

Участники выступили против экономической политики, которую, по их словам, поддерживают Международный валютный фонд и Всемирный банк и которая предусматривает дерегулирование рынка и ослабление государственных аграрных учреждений.

Президент PKRC Тарик Махмуд и генеральный секретарь организации Риффат Максуд заявили, что мелкие землевладельцы оказались на грани финансового краха. Член федерального комитета PKRC Фарук Тарик подчеркнул, что продовольственную безопасность страны должны обеспечить аграрная реформа, распределение земли среди безземельных крестьян, прозрачное распределение воды и поддержка местных семян.

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