Израильские силы в субботу нанесли серию целенаправленных ударов в секторе Газа, в результате которых, по заявлению Армии обороны Израиля, погибли трое членов военного крыла ХАМАС. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Удары в Туффахе и Джабалии

В районе Туффах на севере сектора Газа израильские военные заявили о гибели Мохаммеда Хамиса Джабера. По данным ЦАХАЛа, он играл значительную роль в работе производственного штаба ХАМАС и участвовал в его восстановлении и развитии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во время других ударов в том же районе, по утверждению израильской армии, погиб Маджед Ахмед Мустафа Саббаг — командир ячейки военного крыла ХАМАС. В районе Джабалии ЦАХАЛ также сообщил о гибели Амера Башира Мохаммеда Хурани, которого назвал членом инженерного батальона ХАМАС.

Заявления израильской армии

Израильские военные утверждают, что все трое в последнее время координировали атаки против военнослужащих ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц. По версии армии, они также работали над восстановлением военных возможностей ХАМАС, что израильская сторона расценивает как систематическое нарушение режима прекращения огня.

Читай нас в