Власти провинции Пенджаб в Пакистане планируют запретить предметы, оснащенные скрытыми камерами и устройствами для записи, в частности ручки, очки и часы. Как сообщает Dawn, решение приняли для защиты приватности и персональных данных граждан, прежде всего женщин и детей.

Ответственность за использование и продажу

Департамент внутренних дел Пенджаба заявил, что такие предметы могут использоваться для шпионажа. Ведомство предупредило о строгих юридических мерах за использование, приобретение и продажу шпионских и скрытых электронных устройств. Согласно заявлению департамента, незаконное применение предметов со скрытыми камерами может повлечь суровые наказания.

В ведомстве также сообщили о жалобах на использование таких устройств для незаконного наблюдения, преследования и шантажа. Секретарь Департамента внутренних дел Пенджаба Ахмад Джавед Кази рассказал Dawn, что официальное уведомление о введении запрета должны выпустить в течение нескольких дней. По его словам, решение объявили заранее, чтобы у владельцев было время избавиться от таких предметов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обращение относительно умных очков

Параллельно Высокий суд Лахора рассматривает обращение в общественных интересах относительно нерегулируемого импорта и продажи умных очков с камерами и микрофонами. В нем указывают на возможные угрозы приватности, человеческому достоинству и национальной безопасности.

Адвокат заявителя сообщил суду, что умные очки Meta открыто продаются онлайн и в магазинах Лахора, хотя Пакистан не указан среди официальных рынков компании. Во время рассмотрения дела суд поручил федеральному правительству передать в федеральный кабинет представление относительно нерегулируемого импорта и продажи таких очков.

Читай нас в