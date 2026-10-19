巴基斯坦旁遮普省当局计划禁止配备隐藏摄像头和录制设备的物品，包括钢笔、眼镜和手表。正如《黎明报》报道，该决定旨在保护公民的隐私和个人数据，尤其是妇女和儿童。

使用和销售的责任

旁遮普省内政部门表示，此类物品可能被用于间谍活动。该部门警告称，对于使用、购买和销售间谍及隐蔽电子设备的行为，将采取严格的法律措施。该部门表示，非法使用带有隐藏摄像头的物品可能招致严厉处罚。

该部门还表示，已收到有关利用此类设备进行非法监视、骚扰和勒索的投诉。旁遮普省内政部门秘书艾哈迈德·贾维德·卡齐告诉《黎明报》，实施禁令的官方通知预计将在数日内发布。据他称，作出该决定的消息被提前公布，以便持有人有时间处置此类物品。

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关于智能眼镜的请愿

与此同时，拉合尔高等法院正在审理一项涉及未经监管进口和销售配备摄像头和麦克风的智能眼镜的公益请愿。请愿指出，这可能对隐私、人类尊严和国家安全构成威胁。

申请人的律师告诉法院，Meta智能眼镜在网上和拉合尔的商店中公开销售，尽管巴基斯坦并未被列入该公司的官方市场。在审理此案期间，法院指示联邦政府向联邦内阁提交有关此类眼镜未经监管进口和销售的提案。

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