Władze prowincji Pendżab w Pakistanie planują zakazać przedmiotów wyposażonych w ukryte kamery i urządzenia rejestrujące, w tym długopisów, okularów i zegarków. Jak informuje Dawn, decyzję podjęto w celu ochrony prywatności i danych osobowych obywateli, przede wszystkim kobiet i dzieci.

Odpowiedzialność za używanie i sprzedaż

Departament Spraw Wewnętrznych Pendżabu oświadczył, że takie przedmioty mogą być wykorzystywane do szpiegowania. Urząd ostrzegł przed surowymi środkami prawnymi za używanie, kupowanie i sprzedaż urządzeń szpiegowskich oraz ukrytych urządzeń elektronicznych. Według oświadczenia departamentu nielegalne użycie przedmiotów z ukrytymi kamerami może skutkować surowymi karami.

Urząd poinformował również o skargach dotyczących wykorzystywania takich urządzeń do nielegalnej inwigilacji, nękania i szantażu. Sekretarz Departamentu Spraw Wewnętrznych Pendżabu Ahmad Javed Qazi powiedział Dawn, że oficjalne zawiadomienie o wprowadzeniu zakazu ma zostać wydane w ciągu kilku dni. Jak zaznaczył, decyzję ogłoszono z wyprzedzeniem, aby właściciele mieli czas pozbyć się takich przedmiotów.

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Wniosek dotyczący inteligentnych okularów

Równolegle Wysoki Sąd w Lahore rozpatruje wniosek w interesie publicznym dotyczący nieuregulowanego importu i sprzedaży inteligentnych okularów z kamerami i mikrofonami. Wskazano w nim na możliwe zagrożenia dla prywatności, godności ludzkiej i bezpieczeństwa narodowego.

Prawnik wnioskodawcy poinformował sąd, że inteligentne okulary Meta są otwarcie sprzedawane online i w sklepach w Lahore, choć Pakistan nie znajduje się wśród oficjalnych rynków firmy. Podczas rozpatrywania sprawy sąd polecił rządowi federalnemu przekazać do gabinetu federalnego wniosek dotyczący nieuregulowanego importu i sprzedaży takich okularów.

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