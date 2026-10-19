Izraelskie siły przeprowadziły w sobotę serię celowanych uderzeń w Strefie Gazy, w wyniku których, według Sił Obronnych Izraela, zginęło trzech członków wojskowego skrzydła Hamasu. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Uderzenia w Tuffah i Dżabalii

W rejonie Tuffah na północy Strefy Gazy izraelskie wojsko poinformowało o śmierci Mohammeda Hamisa Jabera. Według IDF odgrywał on znaczącą rolę w działalności sztabu produkcyjnego Hamasu oraz uczestniczył w jego odbudowie i rozwoju.

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Podczas innych uderzeń w tym samym rejonie, według izraelskiej armii, zginął Madżed Ahmed Mustafa Sabbagh, dowódca komórki wojskowego skrzydła Hamasu. W rejonie Dżabalii IDF poinformowało również o śmierci Amera Baszira Mohammeda Chouraniego, którego określiło jako członka batalionu inżynieryjnego Hamasu.

Oświadczenia izraelskiej armii

Izraelskie wojsko twierdzi, że cała trójka w ostatnim czasie koordynowała ataki przeciwko żołnierzom IDF i izraelskim cywilom. Według armii pracowali oni także nad odbudową zdolności wojskowych Hamasu, co strona izraelska uznaje za systematyczne naruszanie reżimu zawieszenia broni.

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