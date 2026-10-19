В Польше раскрыли международную сеть криптовалютных мошенников на сумму 3,9 млрд грн

В Польше правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили международную группировку, причастную к мошенничеству с криптовалютой. По данным следствия, организация отмывала значительные суммы денег, полученные благодаря махинациям с криптовалютой и поддельным инвестиционным платформам.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

К совместному расследованию были привлечены силы Агентства внутренней безопасности (ABW), Пограничной службы и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

Следователи выяснили, что злоумышленники развернули деятельность во многих крупных городах страны, в частности в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовице и Гданьске. Чтобы легализовать средства, полученные от мошенничества, участники схемы заключали фиктивные сделки по покупке драгоценных металлов (в частности, золота) и пользовались услугами пунктов обмена валют. Всего через их счета и операции прошло более 337 млн злотых (примерно 3,896 млрд грн).

В ходе спецоперации силовики задержали 9 человек. Среди них восемь граждан Украины (три женщины и пять мужчин) и одна гражданка Беларуси. По данным правоохранителей, возглавлял синдикат 34-летний украинец. Задержания происходили в польской столице, Лодзи и на территории Малопольского воеводства.

В ходе серии обысков силовики изъяли наличные средства и золото общей стоимостью более 1 млн злотых; технику (компьютерное оборудование, мобильные телефоны и носители информации).

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Суд уже определился с мерами пресечения в отношении фигурантов дела: 6 человек помещены под стражу на три месяца; 1 фигуранта арестовали на 2 месяца; 2 подозреваемым назначили денежный залог, запрет на выезд за пределы Польши и полицейский надзор. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила Пограничная служба Польши.

В Польше раскрыли схему нелегального экспорта элитных автомобилей в Россию.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытых консультациях с Украиной относительно возможного присвоения одному из подразделений ССО названия «Героев УПА». По его словам, этот вопрос обсуждается в дипломатическом формате.

В Варшаве отреагировали на решение о переименовании украинского военного подразделения. Речь идет об элитном подразделении Сил специальных операций, которому, по сообщениям, присвоили название в честь Героев УПА. Это вызвало критическую реакцию в польском обществе и политических кругах.



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