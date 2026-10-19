У Польщі викрили міжнародну мережу криптошахраїв на 3,9 млрд грн

0:00 / 0:00

У Польщі правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої викрили міжнародне угруповання, причетне до криптовалютного шахрайства. За даними слідства, організація відмивала значні суми грошей, отриманих завдяки махінаціям із криптовалютою та фальшивими інвестиційними платформами.

Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.

До спільного розслідування залучили сили Агентства внутрішньої безпеки (ABW), Прикордонної служби та Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Слідчі з’ясували, що зловмисники розгорнули діяльність у багатьох великих містах країни, зокрема у Варшаві, Любліні, Вроцлаві, Катовіце та Гданську. Аби легалізувати кошти від афер, учасники схеми проводили фіктивні угоди з купівлі дорогоцінних металів (зокрема золота) та користувалися послугами пунктів обміну валют. Загалом через їхні рахунки та операції пройшло понад 337 млн злотих (приблизно 3,896 млрд грн).

Під час спецоперації силовики затримали 9 людей. Серед них вісім громадян України (троє жінок і п’ятеро чоловіків) та одна громадянка Білорусі. За даними правоохоронців, очолював синдикат 34-річний українець. Затримання відбувалися у польській столиці, Лодзі та на території Малопольського воєводства.

Під час серії обшуків силовики вилучили готівкові кошти та золото загальною вартістю понад 1 млн злотих; техніку (компютерне обладнання, мобільні телефони та носії інформації).

undefined

Суд уже визначився із запобіжними заходами для фігурантів справи: 6 осіб відправили під варту на три місяці; 1 фігуранта заарештували на 2 місяці; 2 підозрюваним призначили грошову заставу, заборону виїзду за межі Польщі та поліцейський нагляд. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомила Прикордонна служба Польщі.

У Польщі викрили схему нелегального експорту елітних авто до Росії.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про непублічні консультації з Україною щодо можливого присвоєння одному з підрозділів ССО назви «Героїв УПА». За його словами, це питання обговорюється в дипломатичному форматі.

У Варшаві відреагували на рішення щодо перейменування українського військового підрозділу. Йдеться про елітний підрозділ Сил спеціальних операцій, якому, за повідомленнями, присвоїли найменування на честь Героїв УПА. Це викликало критичну реакцію в польському суспільстві та політичних колах.



Читай нас у