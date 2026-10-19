巴基斯坦农民要求每蒙德小麦5000卢比的价格保障——Dawn

巴基斯坦各地的小农户周日举行抗议活动，要求设立有保障的支持价格，其中包括每蒙德小麦5000卢比。参与者还呼吁立即停止他们所称的企业圈地，以及扩大种植转基因作物，Dawn报道。

抗议者的诉求

示威活动由Pakistan Kissan Rabta Committee（PKRC）组织。参与者表示，由于柴油、电力、化肥和种子价格大幅上涨，以及农产品价格不利，农村地区正经历日益严重的危机。

抗议者的主要诉求包括立即恢复巴基斯坦农业储存与服务公司（PASSCO），并建立有效的政府采购机制。抗议参与者认为，这将保护生产者免受有影响力的中间商和市场卡特尔的剥削。

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对农业政策的批评

参与者反对他们所称由国际货币基金组织和世界银行支持的经济政策，该政策 предусматривает市场放松管制以及削弱国家农业机构。

PKRC主席塔里克·马哈茂德和该组织秘书长里法特·马克苏德表示，小土地所有者已处于财务崩溃的边缘。PKRC联邦委员会成员法鲁克·塔里克强调，国家粮食安全应通过农业改革、向无地农民分配土地、透明的水资源分配以及对本地种子的支持来保障。

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