Drobni rolnicy w całym Pakistanie przeprowadzili w niedzielę protesty, domagając się ustalenia gwarantowanych cen wsparcia, w tym 5 tys. rupii za maund pszenicy. Uczestnicy wezwali również do natychmiastowego zaprzestania tego, co nazwali przejmowaniem ziemi przez korporacje, a także rozszerzania upraw roślin genetycznie modyfikowanych, informuje Dawn.

Żądania protestujących

Demonstracje zorganizował Pakistan Kissan Rabta Committee (PKRC). Uczestnicy oświadczyli, że obszary wiejskie przeżywają coraz głębszy kryzys z powodu gwałtownego wzrostu cen oleju napędowego, energii elektrycznej, nawozów i nasion, a także niekorzystnych cen produktów rolnych.

Do kluczowych żądań protestujących należą natychmiastowe przywrócenie Pakistan Agricultural Storage and Services Corporation (PASSCO) oraz wprowadzenie skutecznego mechanizmu zakupów państwowych. Zdaniem uczestników protestów miałoby to chronić producentów przed wyzyskiem ze strony wpływowych pośredników i karteli rynkowych.

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Krytyka polityki rolnej

Uczestnicy sprzeciwili się polityce gospodarczej, która, jak twierdzą, jest wspierana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz przewiduje deregulację rynku i osłabienie państwowych instytucji rolnych.

Prezydent PKRC Tariq Mahmood i sekretarz generalna organizacji Riffat Maqsood oświadczyli, że drobni właściciele ziemscy znaleźli się na skraju finansowego upadku. Członek federalnego komitetu PKRC Farooq Tariq podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe kraju powinny zapewnić reforma rolna, rozdział ziemi wśród bezrolnych chłopów, przejrzysty podział wody oraz wsparcie dla lokalnych nasion.

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