Сирия осудила активизацию операций израильских сил в провинции Кунейтра и сельских районах провинции Дераа вблизи Голанских высот. Как сообщает Jerusalem Post, сирийское Министерство иностранных дел заявило, что эти действия нарушают суверенитет и территориальную целостность страны и угрожают безопасности ее граждан.

Сирийское государственное агентство SANA также сообщило об усилении активности вертолетов, разведывательной и военной авиации над югом страны. В Дамаске считают, что продолжение таких действий подрывает перспективы безопасности и стабильности в регионе.

Призыв к международному сообществу

Сирийские власти призвали международное сообщество «взять на себя ответственность», прекратить нарушения и заставить Израиль соблюдать международное право и соответствующие резолюции ООН. По данным SANA, в Дамаске считают, что это должно предотвратить дальнейший рост региональной напряженности и создать условия для долгосрочной безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

17 октября министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани призвал израильские силы вернуться на позиции, которые они занимали до 8 декабря 2024 года, и соблюдать Соглашение о разъединении сил 1974 года.

Позиция Израиля и контакты при посредничестве США

Израильские руководители ранее заявляли, что страна не выведет войска из районов вдоль границы, занятых в декабре 2024 года, в том числе с вершины горы Хермон. По данным издания, Израиль действует в буферной зоне и сирийских деревнях у Голанских высот после падения режима Асада.

Армия обороны Израиля не комментирует эти операции. 10 октября ЦАХАЛ сообщил об ударе по человеку, которого израильская армия назвала сирийским террористом, и заявил, что он действовал под руководством Ирана и готовил атаки против израильских гражданских лиц и военных на юге Сирии. В августе Израиль и Сирия также провели при посредничестве США переговоры о снижении военной напряженности и возможном соглашении в сфере безопасности, однако разногласия по поводу израильского присутствия и суверенитета Сирии сохраняются.

Читай нас в