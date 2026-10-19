Syria potępiła nasilenie działań izraelskich sił w prowincji Kunejtra oraz na obszarach wiejskich prowincji Daraa w pobliżu Wzgórz Golan. Jak podaje Jerusalem Post, syryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że działania te naruszają suwerenność i integralność terytorialną kraju oraz zagrażają bezpieczeństwu jego obywateli.

Syryjska państwowa agencja SANA poinformowała również o zwiększonej aktywności śmigłowców, samolotów rozpoznawczych i wojskowych nad południem kraju. Damaszek uważa, że kontynuowanie takich działań podważa perspektywy bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Apel do społeczności międzynarodowej

Syryjskie władze wezwały społeczność międzynarodową do „wzięcia na siebie odpowiedzialności”, powstrzymania naruszeń i zmuszenia Izraela do przestrzegania prawa międzynarodowego oraz odpowiednich rezolucji ONZ. Według SANA Damaszek uważa, że powinno to zapobiec dalszemu wzrostowi napięć regionalnych i stworzyć warunki dla trwałego bezpieczeństwa.

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17 października minister spraw zagranicznych Syrii Asaad Hassan asz-Szajbani wezwał izraelskie siły do powrotu na pozycje, które zajmowały przed 8 grudnia 2024 roku, oraz do przestrzegania Porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku.

Stanowisko Izraela i kontakty za pośrednictwem USA

Izraelscy przywódcy wcześniej oświadczali, że kraj nie wycofa wojsk z obszarów wzdłuż granicy zajętych w grudniu 2024 roku, w tym ze szczytu góry Hermon. Według publikacji Izrael działa w strefie buforowej i syryjskich wsiach w pobliżu Wzgórz Golan od upadku reżimu Asada.

Siły Obronne Izraela nie komentują tych operacji. 10 października IDF poinformowały o uderzeniu na osobę, którą izraelska armia nazwała syryjskim terrorystą, oraz oświadczyły, że działała ona pod kierownictwem Iranu i przygotowywała ataki na izraelskich cywilów oraz wojskowych w południowej Syrii. W sierpniu Izrael i Syria przeprowadziły również za pośrednictwem USA rozmowy dotyczące zmniejszenia napięć wojskowych i możliwego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa, jednak różnice dotyczące izraelskiej obecności i suwerenności Syrii pozostają.

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