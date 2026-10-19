叙利亚谴责以色列军队在靠近戈兰高地的库奈特拉省和德拉省农村地区加强行动。据《耶路撒冷邮报》报道，叙利亚外交部表示，这些行动侵犯了该国的主权和领土完整，并威胁其公民的安全。

叙利亚国家通讯社SANA也报道称，该国南部上空的直升机、侦察机和军用飞机活动有所增加。大马士革认为，持续进行此类行动会破坏该地区实现安全与稳定的前景。

呼吁国际社会采取行动

叙利亚当局呼吁国际社会“承担责任”，制止侵权行为，并迫使以色列遵守国际法和相关联合国决议。根据SANA的消息，大马士革认为，这应防止地区紧张局势进一步升级，并为持久安全创造条件。

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10月17日，叙利亚外交部长阿萨德·哈桑·希巴尼呼吁以色列军队撤回至其在2024年12月8日之前驻扎的阵地，并遵守1974年《部队脱离接触协定》。

以色列的立场与美国斡旋的接触

以色列领导人此前表示，该国不会从2024年12月占领的边境沿线地区撤军，其中包括赫尔蒙山山顶。该报称，自阿萨德政权垮台后，以色列一直在缓冲区和戈兰高地附近的叙利亚村庄开展行动。

以色列国防军未就这些行动置评。10月10日，以军报告称打击了一名被以色列军方称为叙利亚恐怖分子的人，并表示此人受伊朗指挥，在叙利亚南部筹备袭击以色列平民和军人。8月，以色列和叙利亚还在美国斡旋下举行了有关缓解军事紧张局势及可能达成安全协议的谈判，但双方在以色列存在和叙利亚主权问题上的分歧仍然存在。

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