В Польше Военная жандармерия задержала мужчину, которого подозревают в шпионаже. Как сообщает RMF24, он является слушателем Военно-медицинской академии и имеет польское и украинское гражданство.

Что известно о подозрении

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что задержанный изучал польские военные объекты. Чиновник не уточнил, какие именно объекты интересовали мужчину.

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Роль контрразведки

Томчик также заявил, что все службы в этой ситуации действовали надлежащим образом. По его словам, вопросами, связанными с потенциальным шпионажем, прежде всего занимаются службы контрразведки.

Заместитель министра подчеркнул, что дело еще не решено окончательно, поэтому речь идет о подозрении в возможном шпионаже, а не об установленной причастности мужчины. RMF24 не привело других деталей задержания или возможного расследования.

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