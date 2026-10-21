В США рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа снизился до 36% за две недели до промежуточных выборов. Это самый низкий показатель в опросах The New York Times/Siena College, сообщает The Guardian.

Опрос, проведенный в октябре среди примерно 3494 вероятных избирателей, показал, что 59% респондентов не одобряют работу президента. В то же время 52% участников заявили, что на предстоящих выборах намерены голосовать за кандидата от Демократической партии.

Оценка экономической политики

Наибольшее недовольство респондентов касалось экономики и стоимости жизни. Действиями Трампа в отношении цен на бензин недовольны 73% зарегистрированных избирателей, в отношении стоимости жизни — 69%, а в отношении экономики в целом — 64%.

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Около 65% опрошенных также не одобрили действия президента в отношении войны с Ираном, которая, по данным издания, длится почти восемь месяцев и способствовала росту цен на нефть и бензин.

Предвыборная ситуация

По сравнению с сентябрем рейтинг одобрения Трампа в опросе The New York Times/Siena College снизился на два процентных пункта. По данным The Guardian, демократы используют тему роста стоимости жизни в обращениях к независимым и неопределившимся избирателям, в частности критикуя тарифную политику.

Издание отмечает, что республиканцы пытаются сохранить большинство в Конгрессе, тогда как демократы имеют преимущество в опросе накануне голосования. The Guardian обратился в Белый дом за комментарием.

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