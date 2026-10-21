W USA wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Donalda Trumpa spadł do 36% na dwa tygodnie przed wyborami w połowie kadencji. To najniższy wynik w sondażach The New York Times/Siena College, donosi The Guardian.

Sondaż przeprowadzony w październiku wśród około 3494 prawdopodobnych wyborców wykazał, że 59% respondentów nie popiera pracy prezydenta. Jednocześnie 52% uczestników oświadczyło, że w nadchodzących wyborach zamierza głosować na kandydata Partii Demokratycznej.

Ocena polityki gospodarczej

Największe niezadowolenie respondentów dotyczyło gospodarki i kosztów życia. Z działań Trumpa dotyczących cen benzyny niezadowolonych jest 73% zarejestrowanych wyborców, z kosztów życia — 69%, a z gospodarki ogółem — 64%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Około 65% ankietowanych nie poparło również działań prezydenta dotyczących wojny z Iranem, która według publikacji trwa prawie osiem miesięcy i przyczyniła się do wzrostu cen ropy i benzyny.

Sytuacja przedwyborcza

W porównaniu z wrześniem poparcie dla Trumpa w sondażu The New York Times/Siena College spadło o dwa punkty procentowe. Według The Guardian demokraci wykorzystują kwestię rosnących kosztów życia w apelach do niezależnych i niezdecydowanych wyborców, w tym krytykując politykę celną.

Publikacja zauważa, że republikanie starają się utrzymać większość w Kongresie, podczas gdy demokraci mają przewagę w sondażu przed głosowaniem. The Guardian zwrócił się do Białego Domu o komentarz.

Czytaj nas na