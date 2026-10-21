Рейтинг схвалення президента Трампа впав до 36% — The Guardian

У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа знизився до 36% за два тижні до проміжних виборів. Це найнижчий показник в опитуваннях The New York Times/Siena College, повідомляє The Guardian.

Опитування, проведене в жовтні серед приблизно 3494 ймовірних виборців, показало, що 59% респондентів не схвалюють роботу президента. Водночас 52% учасників заявили, що на майбутніх виборах мають намір голосувати за кандидата від Демократичної партії.

Оцінка економічної політики

Найбільше невдоволення респондентів стосувалося економіки та вартості життя. Діями Трампа щодо цін на бензин не задоволені 73% зареєстрованих виборців, щодо вартості життя — 69%, а щодо економіки загалом — 64%.

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Близько 65% опитаних також не схвалили дії президента щодо війни з Іраном, яка, за даними видання, триває майже вісім місяців і сприяла зростанню цін на нафту та бензин.

Передвиборча ситуація

Порівняно з вереснем рейтинг схвалення Трампа в опитуванні The New York Times/Siena College знизився на два відсоткові пункти. За даними The Guardian, демократи використовують тему зростання вартості життя у зверненнях до незалежних і невизначених виборців, зокрема критикуючи політику тарифів.

Видання зазначає, що республіканці намагаються зберегти більшість у Конгресі, тоді як демократи мають перевагу в опитуванні напередодні голосування. The Guardian звернулася до Білого дому по коментар.

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