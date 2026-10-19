В Гариссе, Кения, заместитель лидера партии «Оранжевое демократическое движение» (ODM) и губернатор Момбасы Абдулсвамад Нассир заявил, что ODM поддержит переизбрание президента Уильяма Руто в 2027 году, но будет настаивать, чтобы его кандидат в вице-президенты представлял эту партию. Об этом сообщает Nation Kenya.

По словам Нассира, ODM готова поддержать Руто на пост президента, а должность вице-президента хочет оставить за собой. Он предложил министра горнодобывающей промышленности Хассана Джохо в качестве возможного кандидата в напарники Руто на всеобщих выборах в августе 2027 года.

Амбиции на выборы 2032 года

Джохо заявил, что ODM также намерена выдвинуть кандидата на президентских выборах 2032 года. Он сказал, что партия имеет нескольких членов, способных возглавить страну, и призвал сторонников сохранять единство на фоне разногласий по поводу сотрудничества ODM с администрацией Руто.

Джохо защитил формат правительства широкого представительства, заявив, что он способствовал равномерному развитию разных частей страны. Он также призвал избирателей переизбрать Руто, утверждая, что смена власти может поставить под угрозу достижения нынешней администрации.

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Условия поддержки Руто

Председатель ODM Глэдис Ванга заявила, что поддержка Руто зависит от выполнения договоренностей между ODM и «Объединенным демократическим альянсом» (UDA), а также от соблюдения принципа равномерного развития страны.

Лидер меньшинства в Национальном собрании Джунет Мохамед заявил, что, по его мнению, UDA нуждается в поддержке ODM для победы на выборах 2027 года и формирования правительства. Он также выступил против попыток ослабить ODM через альтернативные политические проекты.

Сын покойного лидера ODM Раилы Одинги Раила Одинга-младший призвал членов партии разрешать внутренние споры внутри нее и подчеркнул, что ODM должна оставаться общенациональной политической силой.

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