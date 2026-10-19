W Garissie w Kenii zastępca lidera partii Ruch Demokratyczny Pomarańczowych (ODM) i gubernator Mombasy Abdulswamad Nassir oświadczył, że ODM poprze reelekcję prezydenta Williama Ruto w 2027 roku, ale będzie nalegać, aby jego kandydat na wiceprezydenta reprezentował tę partię. Poinformował o tym Nation Kenya.

Według Nassira ODM jest gotowe poprzeć Ruto na stanowisko prezydenta, a stanowisko wiceprezydenta chce zachować dla siebie. Zaproponował ministra górnictwa Hassana Joho jako możliwego kandydata na partnera wyborczego Ruto w wyborach powszechnych w sierpniu 2027 roku.

Ambicje na wybory w 2032 roku

Joho oświadczył, że ODM zamierza również wystawić kandydata w wyborach prezydenckich w 2032 roku. Powiedział, że partia ma kilku członków zdolnych kierować krajem, i wezwał zwolenników do zachowania jedności w obliczu różnic dotyczących współpracy ODM z administracją Ruto.

Joho bronił formatu rządu o szerokiej reprezentacji, twierdząc, że przyczynił się on do równomiernego rozwoju różnych części kraju. Wezwał również wyborców do ponownego wyboru Ruto, argumentując, że zmiana władzy może zagrozić osiągnięciom obecnej administracji.

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Warunki poparcia dla Ruto

Przewodnicząca ODM Gladys Wanga oświadczyła, że poparcie dla Ruto zależy od realizacji porozumień między ODM a Zjednoczonym Sojuszem Demokratycznym (UDA), a także od przestrzegania zasady równomiernego rozwoju kraju.

Lider mniejszości w Zgromadzeniu Narodowym Junet Mohamed oświadczył, że jego zdaniem UDA potrzebuje poparcia ODM, aby wygrać wybory w 2027 roku i utworzyć rząd. Sprzeciwił się również próbom osłabienia ODM za pośrednictwem alternatywnych projektów politycznych.

Syn zmarłego lidera ODM Raili Odingi, Raila Odinga Jr., wezwał członków partii do rozwiązywania wewnętrznych sporów w jej ramach i podkreślił, że ODM musi pozostać ogólnokrajową siłą polityczną.

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