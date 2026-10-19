В Южной Корее небольшая оппозиционная партия Rebuilding Korea 19 октября обнародовала проект ходатайства об импичменте председателя Верховного суда Чо Хи Дэ. В то же время правящая Демократическая партия Кореи начала собирать мнения своих депутатов относительно возможного импичмента, сообщает Korea Herald.

Аргументы инициаторов

Rebuilding Korea призвала Демократическую партию Кореи присоединиться к выдвижению ходатайства, назвав действия судебной ветви власти «судебным переворотом» против президента Ли Чжэ Мёна. В проекте партия утверждает, что Чо Хи Дэ не сохранил политическую беспристрастность, когда Верховный суд в 2025 году принял решение, которое фактически было неблагоприятным для Ли по делу о его заявлениях относительно предполагаемых нарушений в проектах земельной застройки в Соннаме, провинция Кёнгидо.

Партия также заявила, что председатель Верховного суда нарушил право на публичное рассмотрение, отказавшись принять просьбу администрации президента изменить его рекомендацию относительно нового судьи Верховного суда. Среди других утверждений в проекте — предполагаемое ненадлежащее использование Верховным судом государственных средств.

Глава Rebuilding Korea Шин Чхан Сик заявил, что парламент должен остановить то, что его партия называет «судебным переворотом». Он также отверг предположения, что эта инициатива может вызвать негативную реакцию среди умеренных избирателей.

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Позиция правящей партии

Демократическая партия Кореи пока не объявила о поддержке ходатайства. Ее представитель Чо Ге Вон сообщил, что партия собирает позиции депутатов и намерена акцентировать внимание на предполагаемых незаконных действиях Чо Хи Дэ и его, по утверждению партии, пренебрежении законодательной и исполнительной ветвями власти. Глава партии Ким Мин Сок ранее заявил, что она рассматривает все доступные варианты и обсуждает основания для отставки главы судебной власти.

Это уже второй случай, когда Rebuilding Korea готовит такой проект, однако официальное ходатайство еще не вносилось. Для его инициирования требуется поддержка как минимум одной трети из 300 депутатов парламента, тогда как партия располагает 12 местами. Если парламент поддержит импичмент большинством голосов при присутствии более половины депутатов, Чо Хи Дэ будет немедленно отстранен от исполнения обязанностей до решения Конституционного суда.

Партия народной власти заявила, что попытки добиться импичмента направлены на установление контроля над судебной ветвью власти.

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