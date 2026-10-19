韩国小型反对党Rebuilding Korea于10月19日公布了弹劾最高法院院长曹熙大的动议草案。与此同时，执政的韩国共同民主党开始收集党内议员对可能弹劾案的意见，《韩国先驱报》报道。

发起方的论据

Rebuilding Korea呼吁韩国共同民主党加入提出动议，并将司法部门的行动称为针对总统李在明的“司法政变”。该党在草案中称，最高法院于2025年就李在明有关京畿道城南市土地开发项目涉嫌违规的言论作出实际上对李不利的裁决时，曹熙大未能保持政治中立。

该党还表示，最高法院院长拒绝接受总统行政团队要求修改其对新任最高法院大法官人选建议的请求，侵犯了获得公开审理的权利。草案中的其他指控包括最高法院涉嫌不当使用公共资金。

Rebuilding Korea党首申昌植表示，议会必须制止其政党所称的“司法政变”。他还驳斥了这项倡议可能引发温和派选民负面反应的猜测。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

执政党的立场

韩国共同民主党尚未宣布支持该动议。其发言人赵桂元表示，该党正在收集议员的立场，并计划重点关注曹熙大涉嫌违法的行为，以及他据该党所称对立法和行政部门的漠视。党首金民锡此前表示，该党正在考虑所有可行选项，并讨论司法部门负责人的辞职依据。

这已经是Rebuilding Korea第二次准备此类草案，但尚未正式提出动议。启动程序需要获得300名议员中至少三分之一的支持，而该党拥有12个席位。如果议会在超过半数议员出席的情况下以多数票支持弹劾，曹熙大将立即被停止履职，直至宪法法院作出裁决。

国民力量党表示，试图推动弹劾的行为旨在建立对司法部门的控制。

关注我们在