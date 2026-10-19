W Korei Południowej niewielka opozycyjna partia Rebuilding Korea 19 października opublikowała projekt wniosku o impeachment prezesa Sądu Najwyższego Cho Hee-dae. Jednocześnie rządząca Demokratyczna Partia Korei zaczęła zbierać opinie swoich deputowanych na temat możliwego impeachmentu, informuje Korea Herald.

Argumenty inicjatorów

Rebuilding Korea wezwała Demokratyczną Partię Korei do przyłączenia się do zgłoszenia wniosku, nazywając działania władzy sądowniczej „sądowym zamachem stanu” przeciwko prezydentowi Lee Jae-myungowi. W projekcie partia twierdzi, że Cho Hee-dae nie zachował politycznej bezstronności, gdy Sąd Najwyższy w 2025 roku wydał orzeczenie, które faktycznie było niekorzystne dla Lee w sprawie jego wypowiedzi dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projektach zagospodarowania terenów w Seongnam w prowincji Gyeonggi.

Partia oświadczyła również, że prezes Sądu Najwyższego naruszył prawo do publicznego rozpatrzenia sprawy, odmawiając przyjęcia prośby administracji prezydenta o zmianę jego rekomendacji dotyczącej nowego sędziego Sądu Najwyższego. Wśród innych twierdzeń zawartych w projekcie znalazło się domniemane niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych przez Sąd Najwyższy.

Przewodniczący Rebuilding Korea Shin Chang-sik oświadczył, że parlament musi powstrzymać to, co jego partia nazywa „sądowym zamachem stanu”. Odrzucił także przypuszczenia, że inicjatywa może wywołać negatywną reakcję wśród umiarkowanych wyborców.

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Stanowisko partii rządzącej

Demokratyczna Partia Korei nie ogłosiła jeszcze poparcia dla wniosku. Jej rzecznik Cho Gye-won poinformował, że partia zbiera stanowiska deputowanych i zamierza skoncentrować się na domniemanych nielegalnych działaniach Cho Hee-dae oraz jego, według twierdzeń partii, lekceważeniu władzy ustawodawczej i wykonawczej. Lider partii Kim Min-seok wcześniej oświadczył, że rozważa ona wszystkie dostępne opcje i omawia podstawy do rezygnacji szefa władzy sądowniczej.

To już drugi przypadek, gdy Rebuilding Korea przygotowuje taki projekt, jednak formalny wniosek nie został jeszcze zgłoszony. Do jego zainicjowania potrzebne jest poparcie co najmniej jednej trzeciej spośród 300 deputowanych parlamentu, podczas gdy partia ma 12 mandatów. Jeśli parlament poprze impeachment większością głosów przy obecności ponad połowy deputowanych, Cho Hee-dae zostanie natychmiast odsunięty od wykonywania obowiązków do czasu decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Partia Władzy Ludowej oświadczyła, że próby doprowadzenia do impeachmentu mają na celu ustanowienie kontroli nad władzą sądowniczą.

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