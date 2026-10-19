Власти Сеула в Южной Корее планируют до июня 2027 года заменить 35 стальных тросов на эстакаде Чоннынчхон на северо-востоке города. План объявили после того, как внутри сооружения обнаружили еще один оборванный трос вскоре после завершения проверки, не выявившей существенных дефектов, сообщает Korea Herald.

Новый обрыв после проверки

По словам депутата парламента Хван Хи из Демократической партии Кореи, обрыв одного из тросов обнаружили после инспекции, завершившейся в марте 2026 года. Проверка проводилась с февраля 2025 года, а эстакада получила оценку B, соответствующую удовлетворительному состоянию.

Это не первый такой случай на Чоннынчхоне: в 2024 году один из тросов оборвался примерно через шесть месяцев после предыдущей оценки безопасности, которая длилась с мая 2023 года по март 2024 года. Последующее обследование с сентября 2024 года по август 2025 года выявило 25 корродированных или поврежденных тросов, в том числе один оборванный. По данным депутата, ни один из этих 25 тросов до сих пор не заменили.

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План замены до 2027 года

Городские власти объяснили, что проверки 2023 и 2025 годов не предусматривали бурения конструкции для осмотра ее внутренней части, поэтому инспекторы не могли напрямую осмотреть тросы в бетоне. В Сеуле заявили, что заменят все 25 поврежденных тросов, выявленных в ходе обследования 2024–2025 годов, а также еще 10 тросов возле места предыдущего обрыва.

Шестиполосная эстакада является важным маршрутом на северо-востоке Сеула: ежедневно по ней проезжают более 100 тысяч автомобилей. В 2016 году движение по ней примерно на месяц приостанавливали для замены 32 поврежденных тросов. Город также сослался на исследование Корейского института бетона 2017 года, согласно выводу которого эстакада могла оставаться открытой во время замены до четырех оборванных тросов.

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