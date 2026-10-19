韩国首尔市政府计划在2027年6月前更换位于该市东北部的贞陵川高架桥上的35根钢索。此前，一项未发现重大缺陷的检查刚刚结束不久，结构内部又发现了一根断裂的钢索，因此公布了这一计划，《韩国先驱报》报道。

检查后出现新的断裂

韩国共同民主党国会议员黄熙表示，一根钢索的断裂是在2026年3月完成的检查后发现的。该检查自2025年2月开始，高架桥获得了B级评级，属于状况良好。

这并非贞陵川高架桥首次发生此类事件：2024年，一根钢索在此前一次安全评估约六个月后断裂，该评估从2023年5月持续至2024年3月。2024年9月至2025年8月进行的后续检测发现了25根腐蚀或受损的钢索，其中包括一根断裂钢索。该议员称，这25根钢索中没有一根至今被更换。

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2027年前的更换计划

市政府解释称，2023年和2025年的检查并未包括对结构进行钻孔以检查其内部，因此检查人员无法直接检查混凝土中的钢索。首尔市表示，将更换在2024至2025年检测中发现的全部25根受损钢索，以及此前断裂地点附近的另外10根钢索。

这座六车道高架桥是首尔东北部的重要路线，每天有超过10万辆汽车通行。2016年，为更换32根受损钢索，高架桥的交通曾暂停约一个月。市政府还援引韩国混凝土学会2017年的一项研究，其结论认为，在更换最多四根断裂钢索期间，高架桥可以保持开放。

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