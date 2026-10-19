Władze Seulu w Korei Południowej planują do czerwca 2027 roku wymienić 35 stalowych lin na estakadzie Jeongneungcheon w północno-wschodniej części miasta. Plan ogłoszono po tym, jak wewnątrz konstrukcji wykryto kolejną zerwaną linę wkrótce po zakończeniu inspekcji, która nie odnotowała poważnych usterek, podaje Korea Herald.

Kolejne zerwanie po inspekcji

Według Hwang Hee, parlamentarzysty z Partii Demokratycznej Korei, zerwanie jednej z lin wykryto po inspekcji zakończonej w marcu 2026 roku. Kontrolę prowadzono od lutego 2025 roku, a estakada otrzymała ocenę B, odpowiadającą zadowalającemu stanowi.

Nie jest to pierwszy taki przypadek na Jeongneungcheon: w 2024 roku jedna z lin zerwała się około sześć miesięcy po wcześniejszej ocenie bezpieczeństwa, która trwała od maja 2023 roku do marca 2024 roku. Kolejne badanie, prowadzone od września 2024 roku do sierpnia 2025 roku, wykazało 25 skorodowanych lub uszkodzonych lin, w tym jedną zerwaną. Według parlamentarzysty żadnej z tych 25 lin dotąd nie wymieniono.

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Plan wymiany do 2027 roku

Władze miasta wyjaśniły, że inspekcje z 2023 i 2025 roku nie obejmowały wiercenia w konstrukcji w celu zbadania jej wnętrza, dlatego inspektorzy nie mogli bezpośrednio obejrzeć lin znajdujących się w betonie. Seul oświadczył, że wymieni wszystkie 25 uszkodzonych lin wykrytych podczas badania w latach 2024–2025, a także kolejnych 10 lin w pobliżu miejsca wcześniejszego zerwania.

Sześciopasmowa estakada jest ważną trasą w północno-wschodnim Seulu: każdego dnia przejeżdża nią ponad 100 tysięcy pojazdów. W 2016 roku ruch na niej wstrzymano na około miesiąc, aby wymienić 32 uszkodzone liny. Miasto powołało się także na badanie Koreańskiego Instytutu Betonu z 2017 roku, zgodnie z którego wnioskiem estakada mogła pozostać otwarta podczas wymiany do czterech zerwanych lin.

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