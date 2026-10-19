ДР Конго требует от Руанды вывода войск — The Rio Times

Демократическая Республика Конго на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США, призвала Руанду предоставить конкретный, параллельный и проверяемый ответ на шаги Киншасы против группировки FDLR. Как сообщает The Rio Times, конголезская сторона настаивает на выводе руандийских войск и прекращении поддержки повстанческого движения M23 в соответствии с Вашингтонскими соглашениями.

Постоянный представитель ДР Конго при ООН Зенон Муканго Нгай заявил, что страна проводит разоружение, размещение в определенных местах и репатриацию бойцов Демократических сил освобождения Руанды (FDLR). По его словам, эти действия не должны быть предварительным условием для вывода руандийских сил или прекращения поддержки M23.

Позиция США в Совете Безопасности

Представитель США по вопросам управления и реформ ООН Джеффри Бартос на том же заседании заявил, что прогресс в нейтрализации FDLR должен сопровождаться выполнением Руандой своих обязательств. Он призвал Кигали немедленно и без условий вывести войска и военную технику из ДР Конго, а также прекратить поддержку M23.

В то же время Бартос заявил, что должно прекратиться любое сотрудничество между FDLR и элементами конголезской армии. Он также призвал Киншасу подробно изложить новый план демобилизации. Американский дипломат положительно оценил репатриацию при поддержке миссии ООН MONUSCO более 120 бывших бойцов FDLR и членов их семей.

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Разногласия и бои на востоке страны

Руанда по-другому трактует положения Вашингтонских соглашений. В письме в Совет Безопасности ООН от 29 сентября Кигали назвало подписанный Киншасой протокол с представителями FDLR попыткой затянуть процесс, поскольку соглашения предусматривают нейтрализацию группировки, а не переговоры с ней. Президент Руанды Поль Кагаме ранее заявлял, что оборонные меры страны будут действовать до устранения угроз, связанных с FDLR.

Обсуждение проходит на фоне боевых действий в провинции Северное Киву. 18 октября 2026 года сообщалось о третьем дне боев в районе Кибати на территории Валикале между повстанцами, конголезской армией и союзными ей формированиями. Региональная министерская встреча в Лусаке была запланирована на 19 октября.

Вашингтонские соглашения президенты ДР Конго Феликс Чисекеди и Руанды Поль Кагаме подписали 4 декабря 2025 года на церемонии, организованной президентом США Дональдом Трампом. Резолюция Совета Безопасности ООН 2773, принятая в феврале 2025 года, упоминала о прямой поддержке и участии Сил обороны Руанды в захвате движением M23 городов Гома и Букаву.

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