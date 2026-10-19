刚果（金）要求卢旺达撤军——The Rio Times

刚果民主共和国在美国纽约举行的联合国安理会会议上，呼吁卢旺达就金沙萨针对FDLR组织所采取的措施作出具体、同步且可核实的回应。据《The Rio Times》报道，刚果方面坚持要求卢旺达军队撤出，并根据《华盛顿协议》停止支持M23叛乱运动。

刚果（金）常驻联合国代表泽农·穆康戈·恩盖表示，该国正在对卢旺达解放民主力量（FDLR）武装人员实施解除武装、安置到指定地点及遣返工作。他表示，这些行动不应成为卢旺达部队撤出或停止支持M23的先决条件。

美国在安理会的立场

美国负责联合国管理和改革事务的代表杰弗里·巴托斯在同一场会议上表示，在中和FDLR方面取得的进展必须伴随卢旺达履行其义务。他呼吁基加利立即无条件地从刚果（金）撤出部队和军事装备，并停止支持M23。

与此同时，巴托斯表示，FDLR与刚果军队部分人员之间的任何合作都必须停止。他还呼吁金沙萨详细说明新的复员计划。这位美国外交官积极评价了在联合国MONUSCO特派团支持下对120多名前FDLR武装人员及其家属的遣返。

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分歧与该国东部的战斗

卢旺达对《华盛顿协议》的条款有不同解读。在9月29日致联合国安理会的一封信中，基加利称金沙萨与FDLR代表签署的议定书是试图拖延进程，因为协议规定的是中和该组织，而不是与其谈判。卢旺达总统保罗·卡加梅此前表示，在与FDLR相关的威胁被消除之前，该国的防御措施将继续有效。

此次讨论正值北基伍省发生战斗之际。2026年10月18日，有报道称，瓦利卡莱地区基巴蒂一带的叛乱分子、刚果军队及其盟军武装之间的战斗已进入第三天。原定于10月19日在卢萨卡举行区域部长级会议。

刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪和卢旺达总统保罗·卡加梅于2025年12月4日，在由美国总统唐纳德·特朗普组织的仪式上签署了《华盛顿协议》。2025年2月通过的联合国安理会第2773号决议提及，卢旺达国防军直接支持并参与了M23运动夺取戈马和布卡武两座城市。

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