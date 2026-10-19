DR Konga domaga się wycofania wojsk Rwandy — The Rio Times

Demokratyczna Republika Konga na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku w USA wezwała Rwandę do przedstawienia konkretnej, równoległej i weryfikowalnej odpowiedzi na kroki Kinszasy przeciwko ugrupowaniu FDLR. Jak informuje The Rio Times, strona kongijska nalega na wycofanie wojsk rwandyjskich i zakończenie wsparcia dla ruchu rebelianckiego M23 zgodnie z porozumieniami waszyngtońskimi.

Stały przedstawiciel DR Konga przy ONZ Zenon Mukongo Ngay oświadczył, że kraj prowadzi rozbrojenie, rozmieszczanie w wyznaczonych miejscach oraz repatriację bojowników Demokratycznych Sił Wyzwolenia Rwandy (FDLR). Według niego działania te nie mogą być warunkiem wstępnym wycofania sił rwandyjskich ani zakończenia wsparcia dla M23.

Stanowisko USA w Radzie Bezpieczeństwa

Przedstawiciel USA do spraw zarządzania i reform ONZ Jeffrey Bartos powiedział na tym samym posiedzeniu, że postęp w neutralizacji FDLR musi iść w parze z wypełnianiem przez Rwandę jej zobowiązań. Wezwał Kigali do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wojsk i sprzętu wojskowego z DR Konga, a także do zakończenia wsparcia dla M23.

Jednocześnie Bartos oświadczył, że musi ustać wszelka współpraca między FDLR a elementami armii kongijskiej. Wezwał również Kinszasę do szczegółowego przedstawienia nowego planu demobilizacji. Amerykański dyplomata pozytywnie ocenił repatriację, przy wsparciu misji ONZ MONUSCO, ponad 120 byłych bojowników FDLR i członków ich rodzin.

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Rozbieżności i walki na wschodzie kraju

Rwanda inaczej interpretuje postanowienia porozumień waszyngtońskich. W liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ z 29 września Kigali nazwało protokół podpisany przez Kinszasę z przedstawicielami FDLR próbą przeciągania procesu, ponieważ porozumienia przewidują neutralizację ugrupowania, a nie negocjacje z nim. Prezydent Rwandy Paul Kagame wcześniej oświadczył, że środki obronne kraju będą obowiązywać do czasu usunięcia zagrożeń związanych z FDLR.

Dyskusja odbywa się na tle działań bojowych w prowincji Kiwu Północne. 18 października 2026 roku informowano o trzecim dniu walk w rejonie Kibati na terytorium Walikale między rebeliantami, armią kongijską i sprzymierzonymi z nią formacjami. Regionalne spotkanie ministerialne w Lusace zaplanowano na 19 października.

Porozumienia waszyngtońskie prezydent DR Konga Félix Tshisekedi i prezydent Rwandy Paul Kagame podpisali 4 grudnia 2025 roku podczas ceremonii zorganizowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2773, przyjęta w lutym 2025 roku, wspominała o bezpośrednim wsparciu i udziale Sił Obronnych Rwandy w zajęciu przez ruch M23 miast Goma i Bukavu.

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