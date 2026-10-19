Prezydent Polski Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie oświadczył, że sędzią w kraju zostaje tylko osoba, która złożyła ślubowanie w obecności głowy państwa. Wręczył kilkadziesiąt nominacji do sądów rejonowych, okręgowych i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Oświadczenie prezydenta

Jak informuje RMF24, po złożeniu ślubowania przez grupę sędziów i asesorów sądowych Nawrocki oświadczył, że nie ma innego mechanizmu uzyskania statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej niż złożenie ślubowania przed prezydentem i w jego obecności.

Prezydent powiedział również, że ta grupa oficjalnie została sędziami, ponieważ decyzję w tej sprawie podjął prezydent wybrany przez naród. Według niego po 1989 roku tysiące polskich sędziów składało ślubowanie przed prezydentem kraju.

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Wzmianka o Trybunale Konstytucyjnym

Nawrocki wypowiedział te słowa, odnosząc się do sporu dotyczącego przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczył również, że Konstytucja Polski nie odwołuje się do orzeczeń międzynarodowych trybunałów ani opinii zagranicznych komisji.

Zwracając się do nowo mianowanych sędziów i asesorów, prezydent pogratulował im otrzymania tytułu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podkreślił ich determinację i wolę.

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