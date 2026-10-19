Президент Польши Кароль Навроцкий во время церемонии вручения судейских и ассесорских назначений в Президентском дворце в Варшаве заявил, что судьёй в стране становится только человек, принёсший присягу в присутствии главы государства. Он вручил несколько десятков назначений в районные, окружные и воеводские административные суды.

Заявление президента

Как сообщает RMF24, после принесения присяги группой судей и судебных ассесоров Навроцкий заявил, что иного механизма приобретения статуса судьи Республики Польша, кроме принесения присяги перед президентом и в его присутствии, не существует.

Президент также сказал, что эта группа официально стала судьями, поскольку решение об этом принял избранный народом президент. По его словам, после 1989 года тысячи польских судей приносили присягу перед президентом страны.

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Упоминание о Конституционном трибунале

Навроцкий произнёс эти слова, ссылаясь на спор о принятии присяги у судей Конституционного трибунала. Он также заявил, что Конституция Польши не ссылается на решения международных трибуналов или заключения зарубежных комиссий.

Обращаясь к вновь назначенным судьям и ассесорам, президент поздравил их с получением звания судьи Республики Польша и отметил их решительность и волю.

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