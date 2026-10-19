Na obrzeżach Kampali, stolicy Ugandy, miejscowi mieszkańcy znaleźli zdekapitowane ciało 50-letniego Roberta Kabery — byłego sierżanta armii rwandyjskiej, który stał się publicznym krytykiem prezydenta Paula Kagame. Informuje o tym BBC News.

Głowy mężczyzny nie odnaleziono

Rzecznik ugandyjskiej policji Kituma Rusoke oświadczył w poniedziałek, że głowy Kabery wciąż nie odnaleziono. Ciało znaleziono w weekend. Według rodziny przed śmiercią Kabera udał się obejrzeć plac budowy około 45 km od Kampali.

Kabera opuścił Rwandę po tym, jak oskarżono go o przemoc seksualną. Zaprzeczał temu oskarżeniu i wystąpił o azyl w Ugandzie, twierdząc, że jest prześladowany politycznie.

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Krytyk władz Rwandy

Robert Kabera był piosenkarzem i youtuberem. Na jego kanale opublikowano ponad 800 filmów, z których znaczna część zawierała krytykę Paula Kagame i jego administracji. Kanał miał ponad 144 tysiące subskrybentów.

Władze Rwandy nie skomentowały publicznie zabójstwa. Wdowa po Kaberze, Jeanne d'Arc Rwigema Uwizeye, w pisemnej wiadomości dla BBC Great Lakes oświadczyła, że po śmierci męża obawia się o bezpieczeństwo swojej rodziny i dzieci.

BBC zauważa, że śmierć Kabery zwiększyła obawy o bezpieczeństwo rwandyjskich dysydentów na emigracji. W 2014 roku w pokoju hotelowym w Johannesburgu znaleziono martwego byłego szefa rwandyjskiego wywiadu Patricka Karegeyi, który pomagał tworzyć partię opozycyjną. W 2019 roku Republika Południowej Afryki wydała nakazy aresztowania dwóch Rwandyjczyków oskarżonych o jego zabójstwo.

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