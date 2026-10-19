На окраине Кампалы, столицы Уганды, местные жители обнаружили обезглавленное тело 50-летнего Роберта Каберы — бывшего старшины армии Руанды, ставшего публичным критиком президента Поля Кагаме. Об этом сообщает BBC News.

Голову мужчины не нашли

Представитель полиции Уганды Китума Русоке заявил в понедельник, что голову Каберы до сих пор не обнаружили. Тело нашли в течение выходных. По информации семьи, перед смертью Кабера отправился осмотреть строительную площадку примерно в 45 км от Кампалы.

Кабера покинул Руанду после того, как его обвинили в сексуальном насилии. Он отрицал это обвинение и попросил убежище в Уганде, заявив о политическом преследовании.

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Критик властей Руанды

Роберт Кабера был певцом и ютубером. На его канале было опубликовано более 800 видео, значительная часть которых содержала критику Поля Кагаме и его администрации. У канала было более 144 тысяч подписчиков.

Власти Руанды публично не комментировали убийство. Вдова Каберы Жанна д'Арк Рвигема Увизее в письменном сообщении BBC Great Lakes заявила, что после смерти мужа опасается за безопасность своей семьи и детей.

BBC отмечает, что гибель Каберы усилила обеспокоенность по поводу безопасности руандийских диссидентов в эмиграции. В 2014 году в гостиничном номере в Йоханнесбурге был найден мертвым бывший руководитель разведки Руанды Патрик Карегея, помогавший создавать оппозиционную партию. В 2019 году ЮАР выдала ордера на арест двух руандийцев, обвиняемых в его убийстве.

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