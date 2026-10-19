В Уганді знайшли обезголовлене тіло критика президента Руанди — BBC News World

На околицях Кампали, столиці Уганди, місцеві жителі виявили обезголовлене тіло 50-річного Роберта Кабери — колишнього старшини армії Руанди, який став публічним критиком президента Поля Кагаме. Про це повідомляє BBC News.

Голову чоловіка не знайшли

Речник поліції Уганди Кітума Русоке в понеділок заявив, що голову Кабери досі не виявили. Тіло знайшли впродовж вихідних. За інформацією родини, перед смертю Кабера вирушив оглянути будівельний майданчик приблизно за 45 км від Кампали.

Кабера залишив Руанду після того, як його звинуватили в сексуальному насильстві. Він заперечував це обвинувачення та звернувся по притулок в Уганді, заявляючи про політичне переслідування.

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Критик влади Руанди

Роберт Кабера був співаком і ютубером. На його каналі було опубліковано понад 800 відео, значна частина яких містила критику Поля Кагаме та його адміністрації. Канал мав понад 144 тисячі підписників.

Влада Руанди публічно не коментувала вбивство. Вдова Кабери Жанна д'Арк Рвігема Увізеє у письмовому повідомленні BBC Great Lakes заявила, що після смерті чоловіка боїться за безпеку своєї родини та дітей.

BBC зазначає, що загибель Кабери посилила занепокоєння щодо безпеки руандійських дисидентів в еміграції. У 2014 році в готельному номері в Йоганнесбурзі знайшли мертвим колишнього керівника розвідки Руанди Патріка Карегею, який допомагав створювати опозиційну партію. У 2019 році ПАР видала ордери на арешт двох руандійців, яких звинуватили у його вбивстві.

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