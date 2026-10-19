当地居民在乌干达首都坎帕拉郊外发现了50岁的罗伯特·卡贝拉的无头遗体。卡贝拉曾是卢旺达军队的一名军士，后成为总统保罗·卡加梅的公开批评者。BBC News报道。

男子的头部尚未找到

乌干达警方发言人基图马·鲁索克周一表示，卡贝拉的头部仍未被发现。遗体于周末期间被找到。家属称，卡贝拉在死亡前前往查看一处距离坎帕拉约45公里的建筑工地。

卡贝拉在被指控实施性暴力后离开卢旺达。他否认该指控，并在乌干达申请庇护，称自己受到政治迫害。

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卢旺达当局的批评者

罗伯特·卡贝拉是一名歌手和YouTuber。他的频道发布了800多条视频，其中很大一部分批评了保罗·卡加梅及其政府。该频道拥有超过14.4万名订阅者。

卢旺达当局未就这起杀害事件公开发表评论。卡贝拉的遗孀让娜·达尔克·鲁维格马·乌维泽耶在给BBC Great Lakes的书面信息中表示，丈夫去世后，她担心家人和孩子的安全。

BBC指出，卡贝拉的死亡加剧了人们对流亡卢旺达异见人士安全的担忧。2014年，曾协助创建反对党的卢旺达前情报主管帕特里克·卡雷盖亚被发现死于约翰内斯堡的一间酒店客房。2019年，南非对两名被控杀害他的卢旺达人发出了逮捕令。

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