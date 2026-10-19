W Polsce od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia w ramach tak zwanej renty wdowiej wzrośnie z 15% do 25%. Potwierdził to polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), informuje Interia.

Renta wdowia umożliwia połączenie własnej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym mężu lub żonie. Od 2027 roku świadczeniobiorcy będą mogli wybrać jedną z dwóch opcji: otrzymywać 100% własnej emerytury i 25% renty rodzinnej albo 100% renty rodzinnej i 25% własnej emerytury.

Przeliczenie bez dodatkowego wniosku

Podwyżka zostanie zastosowana wobec osób, które już otrzymują połączone świadczenia, a także tych, którym takie prawo zostanie przyznane do końca 2026 roku. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku o przeliczenie.

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O świadczenie mogą ubiegać się kobiety w wieku od 60 lat i mężczyźni w wieku od 65 lat. Przed śmiercią męża lub żony muszą pozostawać z nim lub nią w małżeństwie, nabyć prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 55 lat przez kobiety lub 60 lat przez mężczyzn, a także nie zawrzeć nowego małżeństwa.

Ograniczenie wysokości świadczeń

Łączna kwota renty wdowiej nie może przekraczać trzykrotności minimalnej emerytury. Według Interii obecny górny limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie.

Świadczeniobiorcy, którzy już otrzymują maksymalną kwotę, nie zobaczą wzrostu świadczeń. Jeśli po podwyżce kwota przekroczy limit, zostanie zmniejszona o wysokość przekroczenia. Do limitu wliczają się również świadczenia emerytalne z innych polskich instytucji, w tym KRUS, a także świadczenia zagraniczne.

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