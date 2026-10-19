Польща збільшить частку другої виплати у вдовиній пенсії до 25% з 2027 року — Interia

У Польщі з 1 січня 2027 року частка другої виплати в межах так званої вдовиної пенсії зросте з 15% до 25%. Це підтвердив польський Фонд соціального страхування ZUS, повідомляє Interia.

Вдовина пенсія дає змогу поєднати власну пенсію з частиною сімейної пенсії після померлого чоловіка або дружини. З 2027 року одержувачі зможуть обрати один із двох варіантів: отримувати 100% власної пенсії та 25% сімейної пенсії або 100% сімейної пенсії та 25% власної пенсії.

Перерахунок без додаткової заяви

Підвищення застосують до людей, які вже одержують поєднані виплати, а також до тих, кому таке право буде призначено до кінця 2026 року. Подавати додаткову заяву для перерахунку не потрібно.

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На виплату можуть претендувати жінки віком від 60 років і чоловіки від 65 років. До смерті чоловіка або дружини вони мають перебувати з ним чи нею у шлюбі, набути право на сімейну пенсію після досягнення 55 років для жінок або 60 років для чоловіків, а також не укладати нового шлюбу.

Обмеження суми виплат

Загальна сума вдовиної пенсії не може перевищувати трикратний розмір мінімальної пенсії. За даними Interia, нинішня верхня межа становить 5935,47 злотого на місяць.

Одержувачі, які вже отримують максимальну суму, не побачать збільшення виплат. Якщо після підвищення сума перевищить ліміт, її зменшать на розмір перевищення. До ліміту також зараховують пенсійні виплати інших польських установ, зокрема KRUS, а також іноземні виплати.

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