W Niemczech liczba miejsc pracy w przemyśle objętych ubezpieczeniem społecznym spadła o 496 tys., czyli o 7,1%, od końca 2018 roku do końca 2025 roku. Wynika to z badania drezdeńskiego oddziału instytutu ifo, informuje Anadolu Agency.

Największe redukcje w produkcji

Najwięcej miejsc pracy straciła branża motoryzacyjna i jej dostawcy — 123,5 tys., czyli 13% zatrudnionych. Producenci wyrobów metalowych zredukowali 115,6 tys. stanowisk, a firmy z branży budowy maszyn — 64,5 tys.

Na te trzy branże przypadło około 60% wszystkich redukcji w przemyśle. Liczba zatrudnionych w tym sektorze zmniejszyła się we wszystkich krajach związkowych Niemiec z wyjątkiem Hamburga. We wschodniej części kraju spadek wyniósł 8,4%, a w zachodniej — 6,8%.

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Zatrudnienie przenosi się do sektora usług

Jednocześnie w sektorze usług w tym okresie powstało ponad 2,2 mln miejsc pracy. Największy wzrost odnotowano w ochronie zdrowia, gdzie przybyło 391 tys. miejsc pracy, a także w usługach społecznych, w tym w domach opieki, gdzie przybyło 357 tys.

Liczba pracowników w administracji publicznej wzrosła o 329 tys., częściowo z powodu zastępowania urzędników państwowych pracownikami najemnymi. Wśród prywatnych usługodawców zatrudnienie najszybciej rosło w firmach IT.

Zastępca kierownika ifo Dresden Joachim Ragnitz stwierdził, że transformacja strukturalna niemieckiej gospodarki nasila się. Według badania liczba zatrudnionych z wykształceniem zawodowym spadła o 252 tys., podczas gdy liczba pracowników z wykształceniem wyższym wzrosła o 1,8 mln. Badanie opiera się na danych niemieckiej Federalnej Agencji Pracy i nie obejmuje osób samozatrudnionych, urzędników państwowych ani pracowników tak zwanych minizatrudnień.

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