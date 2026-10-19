德国工业失去近50万个工作岗位——阿纳多卢通讯社

德国工业中需缴纳社会保险的工作岗位数量从2018年底到2025年底减少了49.6万个，降幅为7.1%。德累斯顿ifo研究所分支机构的一项研究显示，阿纳多卢通讯社报道。

制造业裁员最多

汽车行业及其供应商失去的工作岗位最多，达到12.35万个，占就业人数的13%。金属制品制造商削减了11.56万个岗位，机械制造公司削减了6.45万个岗位。

这三个行业占工业领域全部岗位削减的约60%。除汉堡外，德国所有联邦州该行业的就业人数均有所下降。在该国东部地区，降幅为8.4%；在西部地区，降幅为6.8%。

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就业转向服务业

与此同时，在此期间服务业新增了超过220万个工作岗位。增长最多的是医疗保健行业，新增39.1万个工作岗位；社会服务领域，包括护理院，新增35.7万个岗位。

公共行政部门的工作人员数量增加了32.9万人，部分原因是由雇佣员工替代公务员。在私营服务提供商中，IT公司的就业增长最快。

ifo Dresden副负责人约阿希姆·拉格尼茨表示，德国经济的结构性转型正在加剧。研究数据显示，拥有职业教育背景的就业人数减少了25.2万人，而拥有高等教育背景的员工人数增加了180万人。该研究基于德国联邦就业局的数据，不包括自雇人员、公务员和从事所谓迷你工作制的劳动者。

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