В Германии число рабочих мест в промышленности, подлежащих социальному страхованию, сократилось на 496 тысяч, или на 7,1%, с конца 2018 года до конца 2025 года. Об этом говорится в исследовании дрезденского подразделения института ifo, сообщает Anadolu Agency.

Наибольшие сокращения — в производстве

Больше всего рабочих мест потеряли автомобильная отрасль и ее поставщики — 123,5 тысячи, или 13% занятых. Производители металлических изделий сократили 115,6 тысячи должностей, а машиностроительные компании — 64,5 тысячи.

На эти три отрасли пришлось около 60% всех сокращений в промышленности. Число занятых в этом секторе уменьшилось во всех федеральных землях Германии, за исключением Гамбурга. В восточной части страны спад составил 8,4%, в западной — 6,8%.

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Занятость переходит в сферу услуг

В то же время в сфере услуг за этот период появилось более 2,2 миллиона рабочих мест. Наибольший рост зафиксировали в здравоохранении, где добавилась 391 тысяча рабочих мест, а также в социальных услугах, в частности в домах ухода, — 357 тысяч.

Число работников в государственном управлении выросло на 329 тысяч, в том числе из-за замены гражданских служащих наемными работниками. Среди частных поставщиков услуг быстрее всего занятость росла в IT-компаниях.

Заместитель руководителя ifo Dresden Йоахим Рагниц заявил об усилении структурной трансформации немецкой экономики. Согласно исследованию, число занятых с профессиональным образованием сократилось на 252 тысячи, тогда как число работников с высшим образованием увеличилось на 1,8 миллиона. Исследование основано на данных Федерального агентства занятости Германии и не охватывает самозанятых, гражданских служащих и работников с так называемой мини-занятостью.

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