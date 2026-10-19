W Niamey, stolicy Nigru, 18 października 2026 roku zgłoszono długie kolejki na stacjach paliw z powodu niedoboru paliwa. Deficyt pogłębił się po tym, jak z rynku niemal zniknęło tańsze paliwo nielegalnie dostarczane z sąsiedniej Nigerii, informuje The Rio Times.

Jedyna rafineria nie pokrywa popytu

Niger jest eksporterem ropy naftowej i uranu, jednak na potrzeby rynku wewnętrznego kraj zależy od jedynej działającej rafinerii SORAZ w mieście Zinder, transgranicznych szlaków dostaw oraz nieformalnego importu. Publikacja wskazuje, że moce SORAZ są niewystarczające do pokrycia krajowego popytu, a zakład nie może szybko zmienić struktury produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem na benzynę.

Ropa z basenu Agadem jest transportowana na eksport rurociągiem Niger–Benin, w którego działalność zaangażowana jest West African Oil Pipeline Corporation. Tylko mniejsza część surowca trafia do przetworzenia w Zinderze. Import, magazynowanie i dystrybucję produktów naftowych zapewnia państwowa spółka SONIDEP, która do zakupów potrzebuje środków, walut obcych i dostępnych korytarzy transportowych przez sąsiednie kraje.

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Zakaz eksportu i problemy z rozliczeniami

12 października władze Nigru ogłosiły zakaz eksportu benzyny premium i oleju napędowego. Decyzja ta może pozostawić więcej produktów w kraju, jednak nie tworzy dodatkowych ilości paliwa. Tego samego dnia utworzono komitet techniczny, który ma monitorować zapasy, usuwać problemy z dostawami i zwiększać przerób w SORAZ.

Według publikacji zakłócenia mogą być również związane ze wzajemnymi zobowiązaniami dłużnymi między państwem, SONIDEP, SORAZ, spółką energetyczną Nigelec oraz chińskimi strukturami naftowymi. SONIDEP dostarcza paliwo dla generatorów Nigelec, armii i instytucji państwowych. Dokładne kwoty tych zobowiązań nie zostały ujawnione, a źródło zaznacza, że dane te nie mają pełnego potwierdzenia audytowego.

Prezydent Abdurahman Tiani odmówił natychmiastowego podniesienia cen detalicznych. Oficjalna cena litra benzyny Super 91 pozostaje na poziomie 499 franków CFA, a oleju napędowego — 618 franków CFA. Krótkoterminowa poprawa sytuacji jest możliwa w przypadku awaryjnego importu i usprawnienia dystrybucji, jednak przywrócenie stabilnych dostaw zależy od pracy rafinerii, finansowania i logistyki.

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