2026年10月18日，据报道，尼日尔首都尼亚美的加油站因燃料短缺出现长队。在来自邻国尼日利亚的非法低价燃料几乎从市场上消失后，短缺情况进一步加剧，The Rio Times报道。

唯一炼油厂无法满足需求

尼日尔是石油和铀的出口国，但其国内市场依赖位于津德尔市的唯一运营炼油厂SORAZ、跨境供应路线以及非正式进口。该媒体指出，SORAZ的产能不足以满足全国需求，而且该设施无法根据汽油需求迅速调整生产结构。

来自阿加德姆盆地的石油通过尼日尔—贝宁管道运输出口，西非石油管道公司参与该管道的运营。只有较小部分原油被送往津德尔加工。石油产品的进口、储存和分配由国家公司SONIDEP负责，该公司进行采购需要资金、外汇以及经由邻国的可用运输走廊。

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出口禁令和结算问题

10月12日，尼日尔当局宣布禁止出口优质汽油和柴油。这一决定可能使更多产品留在国内，但不会创造额外的燃料供应量。同一天，当局成立了一个技术委员会，负责监测库存、解决供应问题并提高SORAZ的加工量。

据该媒体报道，供应中断还可能与国家、SONIDEP、SORAZ、能源公司Nigelec以及中国石油机构之间的相互债务有关。SONIDEP为Nigelec的发电机、军队和政府机构供应燃料。这些债务的确切金额尚未披露，消息来源指出，这些数据尚未得到完整的审计确认。

总统阿卜杜拉赫曼·蒂亚尼拒绝立即提高零售价格。每升Super 91汽油的官方价格仍为499西非法郎，柴油为618西非法郎。紧急进口和改善分配可能带来短期缓解，但恢复稳定供应取决于炼油厂运营、融资和物流。

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