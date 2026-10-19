В столице Нигера Ниамее 18 октября 2026 года сообщили о длинных очередях на автозаправочных станциях из-за нехватки топлива. Дефицит усилился после того, как на рынке почти исчезло более дешевое топливо, нелегально поступавшее из соседней Нигерии, сообщает The Rio Times.

Единственный НПЗ не покрывает спрос

Нигер является экспортером нефти и урана, однако для внутреннего рынка страна зависит от единственного действующего нефтеперерабатывающего завода SORAZ в городе Зиндер, трансграничных маршрутов поставок и неформального импорта. Издание отмечает, что мощностей SORAZ недостаточно для покрытия национального спроса, а предприятие не может быстро изменить структуру производства в соответствии с потребностями в бензине.

Нефть из бассейна Агадем транспортируется на экспорт по трубопроводу Нигер—Бенин, в работе которого участвует West African Oil Pipeline Corporation. Лишь меньшая часть сырья направляется на переработку в Зиндер. Импорт, хранение и распределение нефтепродуктов обеспечивает национальная компания SONIDEP, которой для закупок необходимы средства, валюта и доступные транспортные коридоры через соседние страны.

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Запрет экспорта и проблемы с расчетами

12 октября власти Нигера объявили о запрете на экспорт бензина премиум-класса и дизельного топлива. Это решение может оставить больше продуктов внутри страны, однако не создает дополнительных объемов топлива. В тот же день был создан технический комитет, который должен следить за запасами, устранять проблемы с поставками и увеличивать переработку на SORAZ.

По данным издания, перебои могут быть связаны также со взаимными долговыми обязательствами между государством, SONIDEP, SORAZ, энергетической компанией Nigelec и китайскими нефтяными структурами. SONIDEP поставляет топливо для генераторов Nigelec, армии и государственных учреждений. Точные суммы этих обязательств не раскрывались, а источник отмечает, что эти данные не имеют полного аудиторского подтверждения.

Президент Абдурахман Тиани отказался от немедленного повышения розничных цен. Официальная стоимость литра бензина Super 91 остается на уровне 499 франков КФА, дизельного топлива — 618 франков КФА. Краткосрочное облегчение ситуации возможно в случае экстренного импорта и улучшения распределения, однако восстановление стабильных поставок зависит от работы НПЗ, финансирования и логистики.

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