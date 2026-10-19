19 октября в Техасе, Южной Каролине, Арканзасе, Аляске, Колорадо и Коннектикуте началось досрочное очное голосование перед промежуточными выборами в США, назначенными на 3 ноября. Как сообщает Anadolu Agency, избиратели по всей стране выберут всех 435 членов Палаты представителей США и более трети из 100 членов Сената.

Также избиратели определят губернаторов и законодателей штатов, а также проголосуют по местным инициативам.

Гонки в Техасе и Южной Каролине

В Техасе досрочное голосование продлится до 30 октября, а часы работы избирательных участков зависят от округа. Одной из ключевых кампаний в штате являются выборы в Сенат США, где соревнуются генеральный прокурор штата, республиканец Кен Пакстон, и представитель Демократической партии в законодательном органе штата Джеймс Таларико.

В Южной Каролине досрочное голосование завершится 31 октября. Действующая сенатор-республиканка Дарлин Грэм, которую назначили после смерти ее брата, сенатора Линдси Грэма, соревнуется с кандидаткой от Демократической партии Энни Эндрюс. Избиратели штата также выберут губернатора. Участки будут работать с 8:30 до 18:00 с понедельника по субботу и будут закрыты в воскресенье, 25 октября. Для получения бюллетеня необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией.

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Выборы в Арканзасе и на Аляске

В Арканзасе досрочное голосование продлится до 17:00 по местному времени 2 ноября. Сенатор-республиканец Том Коттон баллотируется против кандидатки от Демократической партии Хэлли Шоффнер. Губернатор-республиканка Сара Хакаби Сандерс стремится к переизбранию в гонке с демократом Фредриком Лавом и либертарианцем Колтом Шелби. Избиратели должны предоставить действительное удостоверение с фотографией или другие официальные документы, включая счет за коммунальные услуги либо чек о выплате от правительства.

На Аляске очное досрочное голосование и заочное голосование на определенных участках будут продолжаться до дня выборов. В штате применяется система рейтингового голосования. Действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан соревнуется с бывшей представительницей Демократической партии Мэри Пелтолой, а также будет избран преемник губернатора Майка Данливи, который не может баллотироваться из-за ограничения сроков полномочий.

Голосование в Колорадо и Коннектикуте

В Колорадо по всему штату открылись избирательные центры после того, как ранее стали доступны ящики для приема бюллетеней. Коннектикут начал 14-дневный период досрочного голосования, который продлится до 1 ноября; участки там будут работать с 10:00 до 18:00 по местному времени.

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