У шести штатах США стартувало дострокове голосування перед виборами — Anadolu Agency

У Техасі, Південній Кароліні, Арканзасі, Алясці, Колорадо та Коннектикуті 19 жовтня розпочалося дострокове очне голосування перед проміжними виборами у США, призначеними на 3 листопада. Як повідомляє Anadolu Agency, виборці по всій країні обиратимуть усіх 435 членів Палати представників США та понад третину зі 100 членів Сенату.

Також виборці визначатимуть губернаторів і законодавців штатів, а також голосуватимуть за місцеві ініціативи.

Перегони у Техасі та Південній Кароліні

У Техасі дострокове голосування триватиме до 30 жовтня, а години роботи дільниць залежать від округу. Однією з ключових кампаній у штаті є вибори до Сенату США, де змагаються генеральний прокурор штату, республіканець Кен Пакстон, і представник Демократичної партії в законодавчому органі штату Джеймс Таларіко.

У Південній Кароліні дострокове голосування завершиться 31 жовтня. Чинна сенаторка-республіканка Дарлін Грем, яку призначили після смерті її брата, сенатора Ліндсі Грема, змагається з кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендрюс. Виборці штату також обиратимуть губернатора. Дільниці працюватимуть з 8:30 до 18:00 з понеділка по суботу та будуть зачинені в неділю, 25 жовтня. Для отримання бюлетеня необхідно пред’явити посвідчення особи з фотографією.

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Вибори в Арканзасі та на Алясці

В Арканзасі дострокове голосування триватиме до 17:00 за місцевим часом 2 листопада. Сенатор-республіканець Том Коттон балотується проти кандидатки від Демократичної партії Галлі Шоффнер. Губернаторка-республіканка Сара Гакабі Сандерс прагне переобрання у перегонах із демократом Фредріком Лавом і лібертаріанцем Колтом Шелбі. Виборці мають надати дійсне посвідчення з фотографією або інші офіційні документи, зокрема рахунок за комунальні послуги чи чек про виплату від уряду.

На Алясці очне дострокове та заочне голосування на визначених дільницях триватиме до дня виборів. У штаті застосовують систему рейтингового голосування. Чинний сенатор-республіканець Ден Салліван змагається з колишньою представницею Демократичної партії Мері Пелтолою, а також обиратимуть наступника губернатора Майка Данліві, який не може балотуватися через обмеження строків повноважень.

Голосування у Колорадо та Коннектикуті

У Колорадо по всьому штату відкрилися виборчі центри після того, як раніше стали доступними скриньки для приймання бюлетенів. Коннектикут розпочав 14-денний період дострокового голосування, який триватиме до 1 листопада; дільниці там працюватимуть з 10:00 до 18:00 за місцевим часом.

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