19 października w Teksasie, Karolinie Południowej, Arkansasie, Alasce, Kolorado i Connecticut rozpoczęło się wcześniejsze głosowanie osobiste przed wyborami śródokresowymi w USA, wyznaczonymi na 3 listopada. Jak informuje Anadolu Agency, wyborcy w całym kraju wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów USA oraz ponad jedną trzecią ze 100 członków Senatu.

Wyborcy wybiorą również gubernatorów i ustawodawców stanowych, a także zagłosują w sprawie lokalnych inicjatyw.

Wyścigi w Teksasie i Karolinie Południowej

W Teksasie wcześniejsze głosowanie potrwa do 30 października, a godziny pracy lokali zależą od hrabstwa. Jedną z kluczowych kampanii w stanie są wybory do Senatu USA, w których rywalizują prokurator generalny stanu, republikanin Ken Paxton, oraz przedstawiciel Partii Demokratycznej w stanowej legislaturze James Talarico.

W Karolinie Południowej wcześniejsze głosowanie zakończy się 31 października. Urzędująca senator republikańska Darlene Graham, która została mianowana po śmierci swojego brata, senatora Lindseya Grahama, rywalizuje z kandydatką Partii Demokratycznej Annie Andrews. Wyborcy w stanie wybiorą również gubernatora. Lokale będą czynne od 8:30 do 18:00 od poniedziałku do soboty i będą zamknięte w niedzielę 25 października. Aby otrzymać kartę do głosowania, należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

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Wybory w Arkansasie i na Alasce

W Arkansasie wcześniejsze głosowanie potrwa do godziny 17:00 czasu lokalnego 2 listopada. Republikański senator Tom Cotton kandyduje przeciwko kandydatce Partii Demokratycznej Hallie Shoffner. Republikańska gubernator Sarah Huckabee Sanders ubiega się o reelekcję w wyścigu z demokratą Fredrickiem Love’em i libertarianinem Coltem Shelbyem. Wyborcy muszą przedstawić ważny dokument ze zdjęciem lub inne oficjalne dokumenty, w tym rachunek za media albo czek z wypłatą rządową.

Na Alasce osobiste wcześniejsze głosowanie oraz głosowanie korespondencyjne w wyznaczonych lokalach będą trwały do dnia wyborów. W stanie stosowany jest system głosowania preferencyjnego. Urzędujący senator republikański Dan Sullivan rywalizuje z byłą przedstawicielką Partii Demokratycznej Mary Peltolą, a wyborcy wybiorą również następcę gubernatora Mike’a Dunleavy’ego, który nie może kandydować z powodu limitu kadencji.

Głosowanie w Kolorado i Connecticut

W Kolorado w całym stanie otwarto centra wyborcze po tym, jak wcześniej udostępniono skrzynki na karty do głosowania. Connecticut rozpoczęło 14-dniowy okres wcześniejszego głosowania, który potrwa do 1 listopada; lokale będą tam czynne od 10:00 do 18:00 czasu lokalnego.

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