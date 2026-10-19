10月19日，得克萨斯州、南卡罗来纳州、阿肯色州、阿拉斯加州、科罗拉多州和康涅狄格州启动了面对面提前投票，美国中期选举定于11月3日举行。正如阿纳多卢通讯社报道，全国选民将选出美国众议院全部435名议员，以及参议院100名议员中的逾三分之一。

选民还将决定州长和州立法机构成员，并就地方倡议进行投票。

得克萨斯州和南卡罗来纳州的竞选

在得克萨斯州，提前投票将持续至10月30日，投票站的开放时间取决于所在县。该州的关键竞选之一是美国参议院选举，州总检察长、共和党人肯·帕克斯顿与州立法机构中的民主党代表詹姆斯·塔拉里科展开竞争。

在南卡罗来纳州，提前投票将于10月31日结束。现任共和党参议员达琳·格雷厄姆在其兄弟、参议员林赛·格雷厄姆去世后被任命，她正与民主党候选人安妮·安德鲁斯竞争。该州选民还将选举州长。投票站将于周一至周六8:30至18:00开放，并于10月25日星期日关闭。领取选票必须出示带照片的身份证件。

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阿肯色州和阿拉斯加州的选举

在阿肯色州，提前投票将持续至11月2日当地时间17:00。共和党参议员汤姆·科顿与民主党候选人哈莉·绍夫纳竞选。共和党州长萨拉·赫卡比·桑德斯寻求连任，她的竞争对手是民主党人弗雷德里克·洛夫和自由意志党人科尔特·谢尔比。选民必须提供有效的带照片身份证件或其他官方文件，包括水电费账单或政府付款支票。

在阿拉斯加州，指定投票站的面对面提前投票和缺席投票将持续至选举日。该州采用排序选择投票制度。现任共和党参议员丹·沙利文与前民主党众议员玛丽·佩尔托拉竞争，选民还将选出州长迈克·邓利维的继任者，后者因任期限制无法参选。

科罗拉多州和康涅狄格州的投票

在科罗拉多州，此前选票投递箱启用后，全州投票中心已开放。康涅狄格州启动了为期14天的提前投票期，将持续至11月1日；当地投票站将于当地时间10:00至18:00开放。

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