Таїланд залучив $200 млн Світового банку на чисту енергетику — Bangkok Post
Таїланд залучив 200 млн доларів, або 6,7 млрд батів, фінансування Світового банку для інвестицій у чисту енергетику та розвиток низьковуглецевих міст. Кошти спрямовуватимуть через механізм фінансування Експортно-імпортного банку Таїланду, повідомляє Bangkok Post.
Енергоефективність у містах та промзонах
За словами заступниці речниці уряду Лаліди Персавіватани, фінансування має підтримати заходи з енергоефективності у громадських будівлях і промислових районах. Серед запланованих напрямів — встановлення дахових сонячних панелей, модернізація електричних систем у школах, медичних закладах, районних офісах і системах вуличного освітлення.
Першочерговими територіями для реалізації проєктів визначено Бангкок і райони під управлінням Управління промислових зон Таїланду. Для фінансування модернізацій планують залучати енергосервісні компанії, що має зменшити початкові витрати на оновлення для компаній.
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План справедливого переходу
Таїланд також розробляє дорожню карту справедливого енергетичного переходу, яку на початковому етапі підтримають 20 млн батів. Вона має допомогти малим і середнім підприємствам, працівникам, фермерам та громадам адаптуватися до чистих технологій і нових економічних стандартів.
Уряд країни пов'язав домовленості з проведенням у Бангкоку щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. За даними видання, подія зібрала майже 20 тисяч делегатів зі 191 країни. Наступні щорічні зустрічі МВФ і Світового банку відбудуться в Абу-Дабі у 2029 році.