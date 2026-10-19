В Эстонии полиция может получить право без обращения в суд конфисковывать электросамокаты, не соответствующие установленным требованиям. Соответствующие поправки к Закону о дорожном движении рассматривает парламент страны — Рийгикогу, сообщает ERR News.

Какие самокаты смогут конфисковывать

По словам руководителя направления транспорта и дорожного движения Министерства климата Эстонии Маргуса Тяхепыльда, конфискация будет касаться самокатов, способных развивать скорость свыше 25 км/ч, или моделей с мощностью двигателя более 1 кВт. После применения новых правил владельцы не смогут вернуть такие транспортные средства.

Сейчас полицейские могут убрать самокат с дороги по соображениям безопасности, однако не имеют права окончательно изъять его у владельца. Руководитель надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс отметил, что транспортное средство могут хранить в отделении до принятия процессуального решения о его возврате или обращения в суд.

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Второе чтение и требования для подростков

По действующим правилам полиция могла добиться изъятия самоката только через суд, однако, по данным ERR News, суд до сих пор не удовлетворил ни одного такого обращения. Предлагаемые изменения должны предотвратить повторное использование транспортного средства после уплаты штрафа.

Законопроект ожидает второго чтения в Рийгикогу. Если депутаты его примут, новые нормы вступят в силу в марте 2027 года. Тот же законопроект также предусматривает, что лица в возрасте от 10 до 15 лет для езды на электросамокате по любой дороге должны будут иметь как минимум удостоверение велосипедиста.

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