В Естонії пропонують дозволити поліції конфісковувати самокати без суду — ERR News

В Естонії поліція може отримати право без звернення до суду конфісковувати електросамокати, що не відповідають встановленим вимогам. Відповідні поправки до Закону про дорожній рух розглядає парламент країни — Рійґікоґу, повідомляє ERR News.

Які самокати зможуть конфіскувати

За словами керівника напряму транспорту й дорожнього руху Міністерства клімату Естонії Маргуса Тяхепильда, конфіскація стосуватиметься самокатів, здатних розвивати швидкість понад 25 км/год, або моделей із потужністю двигуна понад 1 кВт. Після застосування нових правил власники не зможуть повернути такі транспортні засоби.

Нині поліцейські можуть прибрати самокат із дороги з міркувань безпеки, однак не мають права остаточно вилучити його у власника. Керівник нагляду за дорожнім рухом Департаменту поліції та прикордонної охорони Тааві Кірсс зазначив, що транспортний засіб можуть зберігати у відділку до ухвалення процесуального рішення про його повернення або звернення до суду.

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Друге читання та вимоги для підлітків

За чинними правилами поліція могла домогтися вилучення самоката лише через суд, але, за даними ERR News, суд досі не задовольнив жодного такого звернення. Запропоновані зміни мають запобігти повторному використанню транспортного засобу після сплати штрафу.

Законопроєкт очікує другого читання у Рійґікоґу. Якщо депутати його ухвалять, нові норми набудуть чинності у березні 2027 року. Той самий законопроєкт також передбачає, що особи віком від 10 до 15 років для їзди електросамокатом будь-якою дорогою повинні будуть мати щонайменше посвідчення велосипедиста.

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