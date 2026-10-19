爱沙尼亚警方可能获得无需向法院申请即可没收不符合既定要求的电动滑板车的权力。该国议会——里吉科古正在审议对《道路交通法》的相关修正案，ERR News报道。

哪些滑板车可能被没收

爱沙尼亚气候部交通与道路交通部门负责人马尔古斯·特赫特珀尔德表示，没收将适用于最高时速超过25公里的滑板车，或电机功率超过1千瓦的车型。新规实施后，车主将无法取回此类车辆。

目前，警察可以出于安全考虑将滑板车移离道路，但无权永久从车主手中没收。警察与边防局道路交通监管负责人塔维·基尔斯表示，该车辆可存放在警局，直至作出关于归还车辆的程序性决定，或向法院提出申请。

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二读及对青少年的要求

根据现行规定，警方只能通过法院实现对滑板车的没收，但据ERR News报道，法院迄今尚未批准任何此类申请。拟议的修改旨在防止车辆在缴纳罚款后被再次使用。

该法案正等待在里吉科古进行二读。如果议员通过该法案，新规将于2027年3月生效。同一法案还规定，10至15岁人员要在任何道路上骑行电动滑板车，至少必须持有自行车驾驶证。

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